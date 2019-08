Mann stach auf 27-Jährigen ein - Schwer verletzt .

Mehrere Männer sind in der Nacht auf Montag in Wien-Ottakring aneinandergeraten. Ein junger Mann stach dabei einem 27-Jährigen in den Unterleib und verletzte ihn schwer. Der 21-jährige Verdächtige flüchtete daraufhin, kam jedoch kurze Zeit später an den Tatort zurück, wo er festgenommen wurde, berichtete die Polizei am Montag. Warum die Syrer aneinandergeraten waren, war zunächst unklar.