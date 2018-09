Das Paar wollte in der Wohnung eines Bekannten in der Ketzergasse übernachten. Dort konsumierten die beiden zahlreiche alkoholische Getränke. Wegen eines anderen Mannes sei es dann zum Streit gekommen, gab der 37-Jährige als Motiv für den Messerstich Eifersucht an. "An die Tat selbst könne er sich aber nicht mehr erinnern", berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer aus der Befragung des 37-Jährigen. Die Polizei stellte ein blutiges Küchenmesser sicher.