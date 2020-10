Die Unterredung im Auto gipfelte jedoch in einen Streit. Wie die Polizei berichtete, stach der Rumäne mit einem Messer mehrmals auf seine frühere Lebensgefährtin ein. Diese wurde schwer, aber zumindest nicht lebensgefährlich verletzt.

Die 29-Jährige konnte aus dem Pkw flüchten. Der Mann suchte das Weite, stellte sich später aber in einer Inspektion und gestand die Tat. Er befindet in Haft. Sein Opfer wurde von der Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.