Eisenstangen-Angreifer attackierte weitere Frau .

Jener Mann, der am 30. Dezember in Wien-Margareten eine Frau mit einer Eisenstange attackiert haben soll, hat in der Folgenacht ein weiteres weibliches Opfer angegriffen. Der Verdächtige ging im Bereich Karlsplatz mit einem Mauerhammer auf die Frau los und verletzt sie schwer, berichtete die Polizei am Dienstag.