Wien-Mariahilf Haus des Meeres verzeichnet dank Zubaus neuen Besucherrekord

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

850.000 zahlende Gäste waren im Haus des Meeres Foto: APA/HAUS DES MEERES

N ach zwei Jahren der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat das Haus des Meeres in Wien-Mariahilf für das Jahr 2022 mit 850.000 zahlenden Gästen einen neuen Besucherrekord vermeldet. Das ist eine Steigerung von 30 Prozent gegenüber 2019, dem bisherigen Rekordjahr, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Zoodirektor Michael Mitic sprach dabei von "Balsam auf meiner Seele nach den beiden harten und bitteren Corona-Jahren, in denen wir ums Überleben kämpfen mussten".