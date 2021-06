Mindestens eine Festnahme bei pro-kurdischer Demo .

Während einer pro-kurdischen Kundgebung des Bündnisses Antifaschistische Solidarität ist es am Samstagnachmittag in Wien-Favoriten zu mindestens einer Festnahme gekommen. Gewalttätige Auseinandersetzungen mit Sympathisanten der rechtsradikalen türkischen "Grauen Wölfe" wie im Vorjahr blieben jedoch aus. Die rund 500 Teilnehmer zogen am Samstagnachmittag von der U1-Station Troststraße über den Reumannplatz bis zum Columbusplatz.