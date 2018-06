Mitarbeiter der Müllabfuhr retteten Papagei vor Raben .

Die Wiener Polizei hat am Donnerstag von einem weiteren tierischen Einsatz berichtet. Nach einem verletzen Eichhörnchen und einer Taube mit Flügelproblemen am Sonntag war es diesmal ein grüner Papagei, der nach einem Kampf mit einem Raben in der Polizeiinspektion Schulgasse in Währing "gelandet" ist.