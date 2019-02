Mordverdächtiger erhebt Vorwürfe gegen Polizei .

Ein 53-jähriger Mann, der am 24. Dezember 2018 in Wien-Donaustadt seine Ehefrau in der Badewanne ertränkt haben soll, erhebt Vorwürfe gegen die Wiener Polizei. Der Mordverdächtige behauptet, er sei nach seiner Festnahme von einer Beamtin des Landeskriminalamts gegen seinen erklärten Wunsch zu einer Beschuldigteneinvernahme ohne anwaltlichen Beistand gedrängt worden.