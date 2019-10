Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt .

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagnachmittag in Wien-Simmering seitlich in einen Pkw gekracht, berichtete die Berufsrettung am Freitag. Der 23-Jährige wurde im Becken- und Beinbereich schwer verletzt. Aufgrund möglicher Wirbelsäulenverletzungen wurde er mittels Spineboard, Zervikalstütze und Headblocks immobilisiert und in ein Krankenhaus gebracht.