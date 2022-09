Wien Neue Ära an der Volksoper mit der "Dubarry" gestartet

AN APA / NÖN.at

Annette Dasch und Harald Schmidt im Dekonstruktionsduell Foto: APA/Wiener Volksoper

L etztlich wurde es doch die erwartete Zeitenwende am Wiener Gürtel, die Lotte de Beer am Samstagabend an der Volksoper einläutete: "Die Dubarry" als Auftaktpremiere der neuen Direktion und Saison warf einen frischen Blick auf ein eher verstaubtes Werk, setzte auf die Dekonstruktion des Genres und sorgte damit für einen ebenso humor- wie schwungvollen Theaterabend. Und das nicht zuletzt dank Theaterurviech Annette Dasch in der Titelpartie.