Wien Neue Kindergartenplätze für 597 "Minibambini"-Kinder

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die "Minibambini"-Kindergärten in Wien wurden geschlossen Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Werbung

M it Stichtag 20. April (vergangener Donnerstag) ist für 597 Wiener Kinder, die zuvor von der privaten Trägerorganisation "Minibambini" betreut worden waren, ein neuer Platz in anderen Kindergärten gefunden worden. 222 Mädchen und Buben werden nunmehr in städtischen und 375 weitere Kinder in anderen privaten Einrichtungen betreut, teilte das Büro des zuständigen Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr (NEOS) am Montag mit.