Obdachloser niedergestochen: Festnahme .

Vier Tage nach einem Messerangriff, bei dem am 27. November ein Obdachloser in Wien-Neubau lebensgefährlich verletzt worden war, ist ein 21-jähriger Mann als mutmaßlicher Täter festgenommen worden. Das gab die Polizei am Freitag bekannt. Bei dem am Abend des 1. Dezember in einer Notschlafstelle gefassten Mann handelt es sich den Angaben zufolge ebenfalls um einen Obdachlosen.