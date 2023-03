Opernball sammelte über 560.000 Euro für Hilfsaktion

Werbung

Einen Scheck in Höhe von exakt 567.975,59 Euro konnte Roščić an die Spendenkampagne übergeben, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Die Spendensumme setzt sich aus dem Solidaritätsaufschlag auf Ball- wie Generalproben-Tickets sowie auf die gesamte Gastronomie am Opernball, aus den Spenden, die am Ballabend selbst in Spendenboxen abgegeben wurden, sowie aus Beiträgen, die durch gezielte Spendenaufrufe im ORF lukriert werden konnten, zusammen. Tickets für die Ballgeher kosteten diesmal etwa 350 anstatt 315 Euro. Die Preise der Gastronomie wurden um zehn Prozent erhöht.

Großen Anteil an der Spendensumme hatte die Zusammenarbeit mit Georg Baselitz. Der deutsch-österreichische Künstler schuf für die Staatsoper ein Opernballplakat, das danach für den guten Zweck versteigert wurde. Das Werk "Wienmusik" mit seinen collagierten Beinschablonen auf ikonenartigem, goldenem Grund ein charakteristischer Verweis auf das Selbstverständnis des Künstlers brachte bei einer Dorotheum-Online-Auktion 260.000 Euro ein.

Der ORF und die sechs großen österreichischen Hilfsorganisationen - Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Samariterbund und Volkshilfe - starteten im Februar im Rahmen der Initiative "Österreich hilft Österreich" die neue Spendenkampagne. Das Geld soll dabei vor allem bedürftigen und sozialschwachen Menschen wie Familien in Not zu Gute kommen.

"Ich freue mich, dass der Wiener Opernball nach einer zweijährigen Pause wieder ein voller Erfolg war. Darüber hinaus hoch erfreulich ist, dass im Rahmen des Opernballs auch nationale Hilfsleistungen durch hohe Spendenerlöse für 'Österreich hilft Österreich' ermöglicht wurden, was in Zeiten von multiplen Krisen ein starkes Zeichen des Zusammenhalts darstellt", sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.