Orang-Utans genießen Frühling im Schönbrunner Außengehege

"Alles ist neu, da ist unser Orang-Utan-Mädchen noch vorsichtig. In der Innenanlage klettert die Kleine schon selbstständig herum. In ein paar Wochen wird sie sich das auch in der Außenanlage trauen", sagte Revierleiterin Sandra Keiblinger. Erst im Alter von zwei bis drei Jahren können Orang-Utan-Jungtiere beim Klettern mit den Erwachsenen mithalten. Den Frühling kosten die Schönbrunner Orang-Utans richtig aus: Sie lassen sich saftiges Gras, frisch ausgetriebenen Bambus und die zarten Rosenblätter in ihrer Anlage schmecken.