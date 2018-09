Verkehrsunfallopfer außer Lebensgefahr .

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger am Montag in Wien die Kontrolle über seinen Pkw verloren und zwei Fußgänger erwischt hatte, waren beide Opfer am Dienstag nicht mehr in Lebensgefahr. Der 26-jährigen Frau und dem 28-jährigen Mann geht es besser, sie befinden sich allerdings noch in stationärer Behandlung, teilte Polizeisprecher Harald Sörös mit.