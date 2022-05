Wien Otto-Wagner-Kirche künftig samstags und sonntags geöffnet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Kirche am Steinhof ist der 21. Standort des Wien Museums Foto: APA/Lisa Rastl

D ie von Otto Wagner gestaltete Kirche am Steinhof in Wien wird zum 21. Standort des Wien Museums. Ab diesem Wochenende wird der Bau samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen sein, teilte das Wien Museum am Mittwoch mit. Private Führungen können über die Vermittlungsabteilung des Museums gebucht werden. Der Zugang ist aktuell nur über die Feuerwache am Steinhof und die Steinhofgründe möglich.