Pensionist wegen Vorwurf des Kindesmissbrauchs vor Gericht

Ein 70-jähriger Mann hat laut Anklage die Enkelin seiner Lebensgefährtin in Salzburg jahrelang sexuell missbraucht. Das Mädchen soll zu Beginn der Übergriffe erst sieben Jahre alt gewesen sein. Der Pensionist wurde am Montag am Landesgericht Salzburg wegen schweren sexuellen sowie wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu zweieinhalb Jahren Haft, davon zehn Monate unbedingt, nicht rechtskräftig verurteilt. Er war vor dem Schöffensenat zum Teil geständig.

