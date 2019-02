Rollstuhlfahrer nach Brand gestorben .

Ein Rollstuhlfahrer ist am Freitag nach einem Brand in seiner Wohnung in Wien-Penzing im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das sagten die Sprecher der Berufsfeuerwehr, Christian Feiler, und der Berufsrettung, Andreas Huber, der APA. Der Mann war aus der in Flammen stehenden Wohnung geborgen, reanimiert und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.