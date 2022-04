Wien Pkw fuhr in Auslage von Geschäft : Zwei Verletzte

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bei dem Unfall wurden zwei Kundinnen verletzt Foto: APA (Webpic)

Z wei Kundinnen eines Wiener Bekleidungsgeschäfts sind am Donnerstagnachmittag durch einen Pkw verletzt worden. Das Fahrzeug war im Bezirk Favoriten zuvor auf der Laxenburger Straße stadtauswärts unterwegs gewesen, als der Fahrer im Bereich der Buchengasse ins Schleudern geriet und gegen 14.50 Uhr in die Auslage des Geschäfts fuhr. Dadurch wurden eine 60-jährige Kundin und eine Elfjährige verletzt, die ältere Frau so schwer, dass sie sich in einem kritischen Zustand befand.