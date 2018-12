Polizei begann mit Räumung von besetztem Haus .

Die Polizei hat am Freitagvormittag mit der Vorbereitung der Räumung des besetzten Hauses in der Neulerchenfelder Straße 35 in Wien-Ottakring begonnen. "Die Verordnung (zur freiwilligen Auflösung, Anm.) wurde zwei Mal kundgetan", sagte Polizeisprecher Harald Sörös der APA. Die Aktivisten haben bisher nicht auf die Kontaktversuche der Polizei reagiert.