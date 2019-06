Polizeieinsatz bei Derby vor Gericht am Prüfstand .

Am 16. Dezember fügte die Austria ihrem Erzrivalen Rapid in der eigenen Generali-Arena am Favoritner Verteilerkreis ein historisches 6:1 Debakel zu. 1.338 Rapid-Anhänger bekamen diese Schlappe nicht mit, denn sie wurden in Stadionnähe von der Wiener Polizei sieben Stunden lang festgehalten. Ab Freitag soll am Verwaltungsgericht in Wien-Döbling geklärt werden, ob der Einsatz verhältnismäßig war.