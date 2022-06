Wien Präsidialer Besuch am zweiten Tag des Donauinselfests

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Bundespräsident Van der Bellen besuchte das Donauinselfest Foto: APA/FLORIAN WIESER

N ach dem heißen Auftakt am Freitag hat der zweite Tag des 39. Donauinselfests am Samstag deutlich kühler und feuchter gestartet. Trotz Regen gab es für hunderte Fans "Inselhüpfen" mit Österreichs Vorturner Philipp Jelinek. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen war reif für die Insel. Bei seinem "Staatsbesuch" am Nachmittag war das Wetter dann schon deutlich besser, und so ging es mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zu mehreren Stationen des Festivals.