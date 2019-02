Premiere für Lugners Opernball-Gast Elle Macpherson .

Richard Lugners Opernballgast 2019, Elle Macpherson hat am Mittwoch den ersten Auftritt: Das ehemalige australische Supermodel wird zuerst in der Lugner City eine Pressekonferenz abhalten, ab 14.00 Uhr steht eine Autogrammstunde auf dem Programm. Am Donnerstag wird sie dann an der Seite des Baumeisters das Society-Event in der Oper besuchen.