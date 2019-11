Prozess nach Bluttat am Wiener Hauptbahnhof .

Ein 22-jähriger Spanier hat in der Nacht auf den 15. Jänner 2019 am Wiener Hauptbahnhof seine ältere Schwester erstochen. Am Dienstag muss ein Schwurgericht am Landesgericht entscheiden, ob der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird. Einem psychiatrischen Gutachten zufolge war der Mann im Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig und damit nicht schuldfähig.