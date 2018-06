Eine Kranzniederlegung mit Außenministerin Karin Kneissl steht ebenfalls auf dem Programm. Geplant sind außerdem ein Treffen mit hochrangigen Wirtschaftsvertretern in der Wirtschaftskammer und die Eröffnung einer Ausstellung mit Werken aus der Eremitage in St. Petersburg. Zahlreiche Minister begleiten Putin nach Wien.

Putins Aufenthalt in Wien findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt: 800 Soldaten und 800 Polizisten sowie 17 Militärluftfahrzeuge beschützen das russische Staatsoberhaupt. Es werden Flugbeschränkungsgebiete über Teilen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlands errichtet. Auch drei Platzverbote wird es geben.

Österreich will trotz der schwierigen Beziehungen zwischen der EU und Russland im Dialog mit Moskau bleiben und betont vor der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli die Brückenfunktion des Landes. Im Gegensatz zur Mehrheit der EU-Staaten hat Österreich deswegen in der Giftaffäre um den russischen Doppelagenten Sergej Skripal keine russischen Diplomaten ausgewiesen. Die schwarz-blaue Regierung trägt die EU-Politik in Sachen Sanktionen mit, setzt sich aber für eine schrittweise Aufhebung im Gegenzug zu Fortschritten im Ukraine-Friedensprozess ein. Die FPÖ, die mit der Kreml-Partei Einiges Russland einen Kooperationsvertrag hat, will die Zwangsmaßnahmen möglichst bald beenden.

Anlass des Besuchs ist der 50. Jahrestag des ersten Gas-Liefervertrags zwischen der Sowjetunion und Europa. Die OMV zählt auch zu den Investoren des umstrittenen Pipelineprojekt Nord Stream 2 des russischen Gaskonzerns Gazprom, mit dem Gas unter Umgehung der Ukraine über die Ostsee nach Europa fließen soll. In manchen Fragen - wie Energie und Handel, aber auch in Bezug auf das Atomabkommen mit dem Iran - hat die EU derzeit mehr gemeinsame Interessen mit Russland als mit den USA unter Donald Trump.