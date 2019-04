Reger Andrang beim Tag der offenen Tür im KH Nord .

Im - jetzt beinahe so gut wie fertigen - Wiener Krankenhaus Nord wurde am Samstag zum Tag der offenen Tür geladen. Das Haus an der Brünner Straße firmiert jedoch bereits unter dem neuen Namen "Klinik Floridsdorf", das KH Nord ist somit quasi Geschichte. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sperrte die Eingangspforte persönlich auf. Personalvertreter nutzten die Gelegenheit wiederum zum Protest.