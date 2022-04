Wien Schönbrunn: Koala-Nachwuchs Millaa Millaa ist zwei Jahre alt

AN APA / NÖN.at

Millaa Millaa ist erster Koala-Nachwuchs in Schönbrunn Foto: APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN

I m Wiener Tiergarten Schönbrunn wird am heutigen Donnerstag Geburtstag gefeiert: Koala-Nachwuchs Millaa Millaa ist zwei Jahre alt. "Ihre Geburt war eine besondere Sensation, denn sie ist der erste Koala-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn. Mittlerweile hat sie sich prächtig entwickelt und ist - bezogen auf ihre Körpergröße - kaum mehr von ihrer Mutter zu unterscheiden", hieß es in einer Aussendung. Derzeit wird für Millaa Millaa ein Platz in einem anderen Zoo gesucht.