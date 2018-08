Schüsse auf Autofahrer - 27-Jähriger schwer verletzt .

In Wien-Favoriten ist am Mittwochabend bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern ein Mann durch Schüsse schwer verletzt worden. Der 27-Jährige wurde von drei Kugeln am Bein und an der Hüfte getroffen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und war laut Polizeisprecher Paul Eidenberger ansprechbar. Ein Beifahrer blieb unverletzt. Vom geflüchteten Täter fehlte vorerst jede Spur.