Seiler & Speer und Avec spielen beim 38. Donauinselfest .

Das Line-up für das zwischen 17. und 19. September angesetzte 38. Wiener Donauinselfest steht. Das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister, die Singer-Songwriterin Avec - jeweils am Freitag - und die Kabarettmusiker Seiler & Speer am Sonntag komplettieren das großteils bereits im Juni bekannt gegebene und rein aus österreichischen Künstlerinnen und Künstlern bestehende Gratis-Programm, wie am Montag in einer Pressekonferenz verraten wurde.