Siebenjährige nach Fenstersturz in Lebensgefahr .

Eine Siebenjährige ist am Donnerstag in Wien-Währing bei einem Fenstersturz lebensgefährlich verletzt worden. Die Eltern hatten das Kind und seine zwei Geschwister im Alter von zwei und vier Jahren in der Wohnung allein gelassen und waren einkaufen gegangen. Das Mädchen wollte ihnen offenbar folgen. Die Lebensgefahr war laut Polizei am Freitag noch nicht gebannt. Die Eltern wurden angezeigt.