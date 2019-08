Dachbrand löste Großeinsatz aus .

Ein Dachbrand in Wien-Simmering hat am Montag gegen 20.45 Uhr einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung ausgelöst. Knapp zwei Stunden nach der Alarmierung war der in einer Dachgeschoßwohnung in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße ausgebrochene Brand gelöscht, berichtete die Berufsfeuerwehr.