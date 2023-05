Spitalspersonal: Ärztekammer für Bleibe- und Rückkehrprämien

Diese Prämien sollten als Sofortmaßnahme weitere Personalabgänge verhindern und ausgeschiedene Kolleginnen und Kollegen sowie Pflegepersonal wieder zur Rückkehr ins Spital bewegen, betonte Ferenci bei einer Pressekonferenz. "In Wiens Spitälern herrscht ein Flächenbrand", sagte er. "Und diesen Brand müssen wir jetzt sofort löschen." Konkret sollen nach Vorstellung der Ärztekammer 24.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei an alle Angehörigen von Gesundheitsberufen ausbezahlt werden, die die Wiener Spitäler in den vergangenen fünf Jahren verlassen haben, wenn sie sich dazu verpflichten, zukünftig wieder zwei Jahre hindurch in einem Wiener Spital zu arbeiten.

Ebenfalls 24.000 Euro fordert die Wiener Ärztekammer für alle, die die Wiener Spitäler in den vergangenen Pandemiejahren am Laufen gehalten haben - auch unter der Voraussetzung einer zweijährigen Verpflichtung, in einem Spital der Stadt weiterzuarbeiten. Ferenci rechnete für die Bleibeprämie Kosten von maximal 675 Millionen Euro vor. "Wenn man sich ansieht, dass in den letzten drei Jahren zig Milliarden Euro an Covid-19-Förderungen - bei Weitem nicht nur an notleidende Betriebe - ausbezahlt wurden, erscheinen die 675 Millionen Euro für die viel beklatschten Heldinnen und Helden der Pandemie im Vergleich dazu wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Das muss uns ein funktionierendes Gesundheitssystem wert sein", hielt er fest.

"Es wird niemanden überraschen, dass das Gesundheitssystem in Österreich auch mehr Geld brauchen wird", sagte Ferenci. Weitere vorgeschlagene Maßnahmen aus dem Zehn-Punkte-Plan der Wiener Ärztekammer sind u.a. höhere Gehälter unter Berücksichtigung der Nacht-, Wochenend- und Feiertagsdienste sowie Rufbereitschaften, zusätzlich die Anrechnung aller Vordienstzeiten, Zulagen für Mangelfächer sowie externe Pooldienste zur Herstellung von Dienstplansicherheit und interne Jobbörsen. Es gehe nicht nur um Ärzte, das "Hauptproblem ist der Pflegemangel", betonte Ferenci. Ziel sei es, dass das Spital für alle Menschen die dort arbeiten ein attraktiver Arbeitsplatz ist. Die "Zwangsfantasien" von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), Medizin-Absolventen für eine bestimmte Zeit als Kassenärzte zu verpflichten, würden rechtlich nicht halten, kritisierte er.

Es seien nicht nur alle Mitarbeiter am Ende, die Situation sei auch "eine Zumutung" für die Patientinnen und Patienten, sagte Eduardo Maldonado-González, Stellvertretender Obmann der Kurie angestellte Ärzte der Wiener Ärztekammer. "Wenn wir jetzt nicht handeln, wird was passieren." Tatsächlich "passiert schon was". Statistisch gesehen sei von der Anzahl der gesperrten Betten in Wien ist ein ganzes Krankenhaus zu, betonte er. Bei ihm an der Klinik Donaustadt habe es bereits einen Vormerkstopp für Operationen gegeben, Schädel-OPs seien nur noch an einem statt an zwei Tagen in der Woche möglich und Nachtdienste wurden von Physiotherapeuten statt Pflegekräften mit entsprechender Expertise besetzt, berichtete er. Es sei derzeit nicht immer gewährleistet, "dass man die Behandlung bekommt, die man braucht", sagte auch Ferenci.