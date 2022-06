Wien Stuntman mit Vespa auf Schienen der Liliputbahn unterwegs

Zehn Minuten und 25 Sekunden brauchte er für die 3,9 km lange Strecke Foto: APA/GÜNTER SCHACHERMAYR

A uf einer umgebauten Vespa hat Stuntman Günter Schachermayr am Samstag die Schienen der Wiener Liliputbahn befahren - nach Betriebsschluss. Zehn Minuten und 25 Sekunden brauchte er für die 3,9 Kilometer lange Strecke im Prater, berichtete der Oberösterreicher am Sonntag. Die Aktion sei eine weltweite Premiere, daher werden Daten, Bilder und Videos zur Begutachtung an das Guinness Buch der Rekorde übermittelt, sagte der 44-Jährige.