Superhelden der Polizei besuchten St. Anna Kinderspital .

Anlässlich des internationalen Kinderkrebstages haben die Buben und Mädchen des Wiener St. Anna Kinderspitals am Montag ganz besonderen Besuch bekommen: Die Seiltechniker der Polizei-Sondereinheit WEGA verkleideten sich als Superhelden und kletterten in entsprechenden Kostümen als Superman, Batman und Co. über die Dächer und Fassade des Gebäudes.