Tötungsdelikt in Wien-Favoriten .

In Wien-Favoriten ist es Mittwochabend zu einem Tötungsdelikt gekommen. Es habe sich kurz nach 18 Uhr in der Katharinengasse ereignet, hieß es seitens der Polizei zur APA. Das Geschlecht des Opfers wurde vorerst nicht genannt. Näheres werde man demnächst bekannt geben, hieß es. Laut "heute.at" wurde eine tote Person in einer Wohnung gefunden.