Toter blieb zweieinhalb Monate in Wohnung liegen .

Zweieinhalb Monate ist ein Toter in seiner Wohnung in Wien-Hietzing "vergessen" worden. Die Meldung, über die am Samstagabend zunächst das ORF-Radio und die ORF-TV-Sendung "Wien heute" berichtet hatten, war am Sonntag Gesprächsstoff in der Bundeshauptstadt. Es handle sich um einen "einzigartigen", noch nie da gewesenen Fall, hieß es beim Gesundheitsdienst der Stadt Wien (MA 15). "Die interne Revision wurde mit der Überprüfung betraut", teilte MA-15-Sprecherin Sonja Vicht mit.