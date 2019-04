Urania-Puppentheater-Direktor 69-jährig gestorben .

Der Direktor des Urania Puppentheaters, Manfred Müller, ist am Samstag knapp vor seinen für das Wochenende geplanten Abschiedsvorstellungen unerwartet im Alter von 69 Jahren gestorben. Das gab das Theater auf seiner Homepage bekannt. Müller wollte mit Ende April in Pension gehen und hatte das Theater im Vorjahr deshalb an den Universalkünstler Andre Heller verkauft.