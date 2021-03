Nicht nur, dass der Lenker über keine gültige Lenkerberechtigung verfügte, sondern die Beamten entdeckten in dem Fahrzeug vermutlich gestohlene Gegenstände, wie es in einer Aussendung hieß. Dabei kam heraus, dass der Mann sowie sein Beifahrer mehrerer gewerbsmäßiger Diebstähle in mehreren Bundesländern verdächtigt werden.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau hielten die Männer, beide sind georgische Staatsangehörige (31 und 32 Jahre), in der Nacht auf vergangenen Donnerstag, gegen 2.00 Uhr, bei der Reichsbrücke an. Laut einer Sprecherin der Polizei befanden sich 75 vermutliche gestohlene Gegenstände im Auto - "Kosmetika, Parfüms und Bohrmaschinen", berichtete sie der APA.

Die gewerbsmäßigen Diebstähle, derer die beiden Männer verdächtigt werden, ereigneten sich laut Aussendung in Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und nach einer Einvernahme in eine Justizanstalt gebracht.