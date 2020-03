In Wien entsteht das neue Stadtviertel "Neues Landgut" .

Wien wächst - dieses Mal in Favoriten: Am Donnerstag sind die Pläne für das neue Stadtviertel "Neues Landgut" beim Hauptbahnhof präsentiert worden. Wenn alles nach Plan läuft, sollen auf einem ehemaligen Areal der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) an der Laxenburger Straße bis 2026 rund 1.500 Wohnungen gebaut werden - die Hälfte davon gefördert, der Rest frei finanziert.