Waffenbesitzer soll Freundin tyrannisiert haben .

Eine 25-Jährige hat am Montagabend nach einer Attacke durch ihren Lebensgefährten (52) die Polizei um Hilfe gerufen. Bezirkskräfte rückten mit der WEGA aus, stießen in der Tivoligasse auf eine leicht verletzte junge Frau und entdeckten dann ein Waffenarsenal. Der Mann soll die Slowakin zuvor in der gemeinsamen Wohnung eingesperrt, sie geschlagen, gewürgt und mit einem Messer bedroht haben.