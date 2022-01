Weibliche Giraffe im Tiergarten Schönbrunn geboren

Für Fleur ist das Junge der erste Nachwuchs. "Bei unerfahrenen Müttern kommt es leider auch in der Wildbahn oft vor, dass sie mit der Aufzucht überfordert sind. Gerade bei Erstgebärenden gibt es leider nie eine Garantie, dass von Beginn an alles gut geht", sagte Dungl in einer Aussendung am Mittwoch. Das noch namenlose Jungtier war bei der Geburt rund 1,70 Meter groß.

Das vorrangige Ziel im Tiergarten Schönbrunn ist es, den Tieren eine natürliche Aufzucht durch die Elterntiere zu ermöglichen. Seit Sonntag wird die Giraffenherde rund um die Uhr vom Team beobachtet und ihr Verhalten analysiert. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck: "Nach intensiven Beratungen mit all unseren Expertinnen und Experten haben wir uns dazu entschieden, das Jungtier im Sozialverband der Herde zu lassen und zuzufüttern. Gewisse Risiken sind natürlich auch dabei nicht auszuschließen. Solange das Jungtier noch nicht regelmäßig bei der Mutter trinken kann, ist das allerdings die erfolgversprechendste Lösung."

Der letzte Giraffen-Nachwuchs im Tiergarten liegt bereits knapp zehn Jahre zurück. Danach wurde der Giraffenpark umgebaut und 2017 mit den Netzgiraffen Fleur und Sofie neu eröffnet. 2019 zog Obi, der Vater des Jungtieres, ein. "Wichtig ist jetzt, der jungen, unerfahrenen Herde viel Ruhe und Zeit zu geben. Die Tiere sollen sich an die neue Situation gewöhnen und diese wichtige Erfahrung gemeinsam machen können. Deshalb bleibt der Giraffenpark bis auf Weiteres geschlossen", hieß es in der Aussendung.