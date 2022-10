Wien Wohnmobil ging bei einer Tankstelle in Flammen auf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Flammen hatten sich auf die Überdachung der Anlage ausgebreitet Foto: APA/STADT WIEN | FEUERWEHR

A us vorerst ungeklärter Ursache ist am Sonntag in einer Tankstelle in der Donaustadtstraße in Wien-Donaustadt ein Wohnmobil in Brand geraten - direkt neben einer Zapfsäule. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand, die Flammen hatten sich außerdem auf die Überdachung der Tankstelle ausgedehnt, hieß es in einer Aussendung. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand zu löschen. Ein Mann wurde verletzt und mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht.