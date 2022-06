Zebra-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn

Werbung

"Die Geburt geht bei Zebras meist sehr schnell, nach etwa einer Viertelstunde ist es vorbei. Bei unserem Nachwuchs ist alles sehr gut verlaufen und das Jungtier ist wohlauf. Es erkundet mittlerweile die Anlage und knabbert mit dem Rest der Herde schon ab und zu am Heu", sagte Tierpfleger Gregor Hirsch.

All das passiere "aber immer noch in der Nähe seiner Mutter", berichtete Hirsch. Das natürliche Verbreitungsgebiet des Burchell-Zebras ist die afrikanische Savanne südlich der Sahara. Bekannt sind die Tiere vor allem für ihr auffälliges Streifenmuster. "Das Burchell-Zebra hat in Wien Tradition. Seit über 80 Jahren zählt diese Tierart zum fixen Tierbestand im Tiergarten Schönbrunn. Typisches Merkmal der Burchell-Zebras sind die helleren 'Schattenstreifen' zwischen den charakteristischen schwarzen Streifen. Jedes Zebra hat eine individuelle Zeichnung, Mitglieder einer Familie erkennen sich gegenseitig hauptsächlich am Geruch", erläuterte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.