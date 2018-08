Jagschitz wurde am 27. Oktober 1940 in Wien geboren. An der Universität Wien studierte er Psychologie, Pädagogik, Volkskunde, Ägyptologie, Deutsche Philologie und Geschichte. 1968 wurde er mit einer Dissertation über "Die Jugend des Bundeskanzlers Engelbert Dollfuß" promoviert.

Anschließend war er als Assistent am Institut für Zeitgeschichte der Uni Wien tätig, wo er sich 1978 habilitierte und 1985 zum Universitätsprofessor für Neuere Geschichte mit besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte ernannt wurde. Zwischen 1994 und 2001 fungierte er als Vorstand des Instituts, 2002 ging Jagschitz in Pension.

Öffentlich in Erscheinung trat der Historiker etwa 1992 als Gutachter im Prozess gegen den Herausgeber der rechtsextremen Zeitschrift "Halt", Gerd Honsik. In fünfjähriger akribischer Arbeit widerlegte Jagschitz die sogenannte "Auschwitz-Lüge". Mit nüchterner, wissenschaftlicher Distanz hat sich Jagschitz auch im Wiederbetätigungsprozess gegen Gottfried Küssel 1994 als Gutachter profiliert, in dem er zu dem Ergebnis kam, dass es sich bei der Volkstreuen Außerparlamentarischen Opposition (VAPO) um eine eindeutig nationalsozialistische Gruppe handle.

Auch mit politischen Stellungnahmen positionierte sich der Zeithistoriker in der Öffentlichkeit - etwa als er sich kritisch zum EU-Beitritt Österreichs äußerte , den er mit einem "Souveränitätsverlust" verband. Auch 2008 trat er als Unterzeichner des "Manifests für ein demokratisches Europa" gegen den EU-Reformvertrag in Erscheinung. Anlässlich des Eurofighterausschusses 2007 attestierte Jagschitz, der schon 1995 vor der wachsenden "Partei der Nichtwähler" gewarnt hatte, Österreich einen "bananenrepublikanischen Hauch" und kritisierte die Tendenz der Politik, sich immer mehr in den Dienst weniger Interessensgruppen zu stellen.

Als seine Forschungsschwerpunkte nannte Jagschitz anlässlich eines APA-Interviews zu seinem 75. Geburtstag Nationalsozialismus, Terror und Vernichtung im Dritten Reich sowie Auschwitz, Zweite Republik und Demokratie, Visual History, Fotografie, Österreichische Identität und Österreich in Europa. Neben der Bedeutung von Bilddokumenten - er baute etwa das Bildarchiv des Zeitgeschichte-Instituts zu einer der bedeutendsten Bild-Dokumentationen der jüngeren Geschichte Österreichs aus - betonte Jagschitz stets auch die Wichtigkeit audiovisueller Dokumente, die den Alltag der Bevölkerung festhalten.