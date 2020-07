Zwei Männer bei Streitereien mit Messer verletzt .

Zwei Auseinandersetzungen sind am Dienstag in Wien mit Messer ausgetragen worden, zwei Männer wurden verletzt. In Penzing attackierten Unbekannte einen 54-jährigen auf offener Straße. In Hernals griff ein Flüchtiger einen 29-Jährigen bei einem Streit um Drogen an. Die beiden Opfer wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Nach den Tätern wird gefahndet, berichtete die Polizei am Mittwoch.