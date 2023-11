Wiener Christkindlmarkt mit Herzerlbaum und "Bussiplatz"

Erstmals bereitgestellt wurde die Fotolocation 2019. In der kontaktbeschränkten Coronazeit wurde dann aber sogleich auf ihn verzichtet. Nun kehrt der Treffpunkt beim Herzerlbaum zurück. Bei letzterem handelt es sich um eine ahornblättrige Platane, die laut Stadt Wien Marketing vor genau 150 Jahren in der nördlichen Rathausparkhälfte gepflanzt wurde. Sie wurde mit insgesamt 200 roten, mittels LED-Lampen erleuchteten Lampions geschmückt. Auch den Herzerlflug wird es wieder geben. Alle 30 Minuten wird dabei ein Herz auf einer Seilkonstruktion zum Baum schweben.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) präsentierte am Freitagabend die Weihnachtswelt-Highlights. "Der Wiener Christkindlmarkt ist einer der Fixpunkte in der Wiener Adventszeit und wird von den Wienerinnen und Wienern sowie den Gästen unserer Stadt gleichermaßen bewundert. Gerade in bewegten Zeiten, in denen uns täglich erschütternde Nachrichten umgeben, vermitteln Weihnachtsmärkte Hoffnung, Freude und Zuversicht", zeigte er sich überzeugt.

Mit dabei war heute auch das Wiener Christkind, das heuer von der 26-jährigen Liesinger Studentin Ramona dargestellt wird. Sie wird in der Kinderwelt des Weihnachtsmarktes regelmäßiger Gast sein. Ihren ersten Termin am Christkindlmarkt hat sie bereits kommende Woche, wenn Bürgermeister Ludwig und der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher gemeinsam die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums auf dem Rathausplatz vornehmen werden.