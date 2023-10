Kunst Wiener Donauturm mit neuer Rutsche in 165 Metern Höhe

Ein spektakuläres Rutscherlebnis scheint garantiert Foto: APA/Donauturm

D er Wiener Donauturm ist um eine Attraktion reicher: In 165 Metern Höhe wird am heutigen Dienstag eine beleuchtete "Donauturm-Rutsche" montiert. Sie ist damit laut Mitteilung die höchste Rutsche Europas und bietet ab November die Möglichkeit, an der nördlichen Außenseite des Turm vom Zentralgeschoss durch ein transparentes Kunstwerk auf die Aussichtsebene auf 150 Metern Höhe zu rutschen. Das Projekt des deutschen Objektkünstlers Carsten Höller soll für drei Jahren bleiben.