Prozess Wiener Ex-Fußballtrainer nach Sex-Vorwürfen vor Gericht

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Mann teilweise geständig Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

E in bis zum Vorjahr bei einem Wiener Fußballverein tätiger Trainer soll seine Funktion als Verantwortlicher für die Mädchen-Mannschaften missbraucht haben, indem er über Jahre hinweg ein übergriffiges Verhalten an den Tag legte. Seit 2017 soll es in den Ü15- und Ü16-Teams regelmäßig Übergriffe im Training und beim Massieren gegeben haben. Mit einer Minderjährigen soll es sogar zu Küssen und einvernehmlichem Sex gekommen sein, wie am Donnerstag am Landesgericht erörtert wurde.