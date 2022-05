Kulturfestival Wiener Festwochen starten mit Eröffnungsfest am Rathausplatz

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

So sah der Wiener Rathausplatz bei der gestrigen Generalprobe aus Foto: APA

H eute am Abend werden die Wiener Festwochen eröffnet. Das traditionelle Eröffnungsfest am Rathausplatz steht unter dem Motto "Last Night on Earth". Für Konzept und Inszenierung zeichnet David Schalko verantwortlich, die klangliche Gestaltung des Abends wird sich das DJ-Duo Kruder & Dorfmeister unter anderem mit der Band Bilderbuch, der Experimental-Sängerin Sofia Jernberg und dem Rapper Yung Hurn teilen.