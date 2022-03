Wiener Landesgericht Auge verätzt und Daumen abgehackt - Vier Jahre Haft

Angeklagter soll ihr auch Daumen abgehackt haben Foto: APA/THEMENBILD

Ein 41-jähriger Mann, der in versicherungsbetrügerischer Absicht einer 57 Jahre alten Bulgarin Salzsäure ins linke Auge geträufelt und drei Wochen später auch noch den Daumen der linken Hand abgehackt haben soll, ist am Dienstag am Wiener Landesgericht zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Der gebürtige Rumäne nahm den Schuldspruch wegen Menschenhandels, absichtlicher schwerer Körperverletzung und zahlreicher weiterer Delikte mit stoischer Ruhe zur Kenntnis.